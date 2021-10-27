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Спілкувалися через скло: Ясько каже, що до Саакашвілі не пустили українського лікаря

Київ • УНН

 • 16978 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Український лікар Максим Перебийніс відвідав третього президента Грузії Михайла Саакашвілі у в’язниці у Руставі. Проте йому не дали оглянути Саакашвілі. Про це повідомила народний депутат від "Слуги народу" Єлизавета Ясько на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Спілкувалися через скло: Ясько каже, що до Саакашвілі не пустили українського лікаря

Цитата

«Щойно завершив відвідування в'язниці у Руставі український лікар, реаніматолог та народний депутат України – Максим Перебийніс. Вони мали гарну розмову, але через скло! Максимові не дали оглянути Михайла, навіть послухати серце та грудну клітку! І це в той час, коли стан здоров'я Саакашвілі – критичний! Бо сьогодні вже 27-й день голодування Михайла», - написала Ясько.

Доповнення

Уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова зустрілася з третім президентом Грузії Михайлом Саакашвілі у в’язниці у Руставі. Вона розповіла, що він не припинятиме голодування і виступає проти примусового годування.

Контекст

Саакашвілі залишив Грузію у 2013 році, після того, як закінчилися два його президентські терміни. За кілька днів до муніципальних виборів у країні він таємно прибув до Грузії з України та був заарештований у Тбілісі 1 жовтня. Наразі він перебуває у в’язниці в місті Руставі, де оголосив голодування.

Саакашвілі звинувачують у посадових злочинах. У двох справах йому заочно винесено вирок, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до трьох та шести років, інші справи перебувають у судовому розгляді. Крім того, МВС країни розпочало розслідування за фактом незаконного перетину кордону експрезидентом.

Політик вважає всі звинувачення політично вмотивованими. Після повернення та арешту Саакашвілі в Грузії відбуваються акції його прихильників.

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