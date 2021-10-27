Общались через стекло: Ясько говорит, что к Саакашвили не пустили украинского врача

Цитата

“Только что завершил посещение тюрьмы в Рустави украинский врач, реаниматолог и народный депутат Украины — Максим Перебыйнис. У них был хороший разговор, но через стекло! Максиму не дали осмотреть Михаила, даже послушать сердце и грудную клетку! И это в то время, когда состояние здоровья Саакашвили — критическое! Потому что сегодня уже 27-й день голодовки Михаила”, — написала Ясько.

Дополнение

Уполномоченная Верховная Рада Украины по правам человека Людмила Денисова встретилась с третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили в тюрьме в Рустави. Она рассказала, что он не будет прекращать голодовку и выступает против принудительного кормления.



Контекст

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после того, как закончились два его президентских срока. За несколько дней до муниципальных выборов в стране он тайно прибыл в Грузию из Украины и был арестован в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави, где объявил голодовку.

Саакашвили обвиняют в должностных преступлениях. По двум делам ему заочно вынесен приговор, предусматривающий наказание в виде лишения свободы до трех и шести лет, другие дела находятся в судебном разбирательстве. Кроме того, МВД страны начало расследование по факту незаконного пересечения границы экс-президентом.

Политик считает все обвинения политически мотивированными. После возвращения и ареста Саакашвили в Грузии проходят акции его сторонников.