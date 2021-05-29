Спецслужби США поки ні з ким не пов'язують дані про нові кібератаки

Цитата

“ФБР і CISA вживають заходів у зв’язку з фішинговою атакою щодо урядових, міжурядових та неурядових організацій. Ми підтверджуємо повідомлення з відкритих джерел, що приписують діяльність (групі) APT29, також відомої як Nobelium, — наголошується в тексті. — Разом з тим ми розслідуємо цю діяльність і не пов’язуємо її на даний момент з будь-якими зловмисниками”.

Деталі

За даними американського агентства, хакери за допомогою зламаного облікового запису розіслали фішингові листи більш ніж по 7 тис. адресами, які належать близько 350 організаціям. “Були розіслані підроблені електронні листи, які нібито відправила американська урядова організація. Листи містили сертифіковане посилання одній з компаній (що займається програмним забезпеченням), яка перенаправляє на шкідливі адреси”, — йдеться в тексті.

Нагадаємо

Представник компанії Microsoft Тім Берт в четвер виступив з твердженням, що ряд організацій і держструктур США зазнали на цьому тижні атаки хакерів групи Nobelium з Росії, яка може стояти за зломом американської компанії SolarWinds в минулому році.