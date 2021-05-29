Спецслужбы США пока ни с кем не связывают данные о новых кибератаках

Цитата

“ФБР и CISA принимают меры в связи с фишинговой атакой относительно правительственных, межправительственных и неправительственных организаций. Мы подтверждаем сообщение из открытых источников, приписывают деятельность (группе) APT29, также известной как Nobelium, — отмечается в тексте. — Вместе с тем мы расследуем эту деятельность и не связываем ее сейчас с любыми злоумышленниками”.

Детали

По данным американского агентства, хакеры с помощью взломанного аккаунта разослали фишинговые письма более чем по 7 тыс. адресам, которые принадлежат около 350 организациям. “Были разосланы поддельные электронные письма, которые якобы отправила американская правительственная организация. Письма содержали сертифицировано ссылки одной из компаний (занимающейся программным обеспечением), которая перенаправляет на вредные адреса”, — говорится в тексте.

Напомним

Представитель компании Microsoft Тим Берт в четверг выступил с утверждением, что ряд организаций и госструктур США подверглись на этой неделе атаки хакеров группы Nobelium из России, может стоять за взломом американской компании SolarWinds в прошлом году.