Спецслужби рф вербують німецьких солдат та політиків через "Tinder" - Welt
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Спецслужби рф використовують застосунок "Tinder" для вербування військових та політиків Німеччини. Про це пише УНН з посиланням на німецьке видання WELT AM SONNTAG.
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"Російські спецслужби ведуть агресивні дії в Німеччині. Наразі влада попереджає не лише про кібератаки, а й про любовні пастки для солдатів на платформах знайомств", - йдеться у повідомленні.
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Як зазначає джерело, росіянки шукають у "Tinder" профілі політиків або співробітників Бундесверу. Їхньою метою є отримати корисну інформацію шляхом побудови стосунків. Мова йде як про дані з Німеччини, так і про інформацію щодо ситуації в Україні.
У повідомленні зазначено, що Служба військової контррозвідки Німеччини підтвердила цю інформацію.
"Представники інших розвідувальних служб (росії) використовують соціальні медіа для встановлення контактів із членами Бундесверу, аби виманити в них інформацію або завербувати їх", - підтвердили у Службі.
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