Спецслужбы рф вербуют немецких солдат и политиков через "Tinder" - Welt

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"Российские спецслужбы ведут агрессивные действия в Германии. Сейчас власти предупреждают не только о кибератаках, но и о любовных ловушках для солдат на платформах знакомств", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечает источник, россиянки ищут в "Tinder" профили политиков или сотрудников Бундесвера. Их целью является получить полезную информацию путем построения отношений. Речь идет как о данных из Германии, так и об информации о ситуации в Украине.

В сообщении указано, что Служба военной контрразведки Германии подтвердила эту информацию.

"Представители других разведывательных служб (россии) используют социальные медиа для установления контактов с членами Бундесвера, чтобы выманить у них информацию или завербовать их", - подтвердили в Службе.

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