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Спецслужбы рф вербуют немецких солдат и политиков через "Tinder" - Welt

Спецслужбы рф вербуют немецких солдат и политиков через "Tinder" - Welt

Киев • УНН

 • 702269 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Спецслужбы рф используют приложение "Tinder" для вербовки военных и политиков Германии. Об этом пишет УНН со ссылкой на немецкое издание WELT AM SONNTAG.

Цитата

"Российские спецслужбы ведут агрессивные действия в Германии. Сейчас власти предупреждают не только о кибератаках, но и о любовных ловушках для солдат на платформах знакомств", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечает источник, россиянки ищут в "Tinder" профили политиков или сотрудников Бундесвера. Их целью является получить полезную информацию путем построения отношений. Речь идет как о данных из Германии, так и об информации о ситуации в Украине.

В сообщении указано, что Служба военной контрразведки Германии подтвердила эту информацию.

"Представители других разведывательных служб (россии) используют социальные медиа для установления контактов с членами Бундесвера, чтобы выманить у них информацию или завербовать их", - подтвердили в Службе.

Напомним

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