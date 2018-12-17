Спецпредставник США обговорить в Республіці Корея стан ядерного діалогу з КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Спецпредставник США по КНДР Стівен Біган відвідає на цьому тижні Сеул, де обговорить зі своїм південнокорейським колегою Лі Ду Хуном можливість відновлення переговорів між Вашингтоном і Пхеньяном з денуклеаризації Корейського півострова. Про це повідомляє в понеділок агентство Yonhap News, інформує УНН.
За його даними, сторони також обміняються думками про те, чому лідер КНДР Кім Чен Ин не виконав свою обіцянку відвідати Сеул, і обговорять наслідки цього рішення.
Yonhap News також інформує, що до порядку денного включено питання про виключення з санкцій низки проектів міжкорейського економічного співробітництва. В першу чергу це відноситься до реконструкції і з’єднання залізничних і автомобільних доріг двох Корей.
Раніше повідомлялося, що Південна Корея і США на засіданнях робочої групи будуть на постійній основі обговорювати всі питання, пов’язані з ситуацією навколо КНДР. Перша така зустріч відбулася 20 листопада у Вашингтоні.
Як зазначав УНН, США і їх союзникам не вдається обмежити поставки нафтопродуктів КНДР в обхід санкцій.