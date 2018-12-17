Спецпредставитель США обсудит в Республике Корея состояние ядерного диалога с КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган посетит на этой неделе Сеул, где обсудит со своим южнокорейским коллегой Ли Ду Хуном возможность возобновления переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает в понедельник агентство Yonhap News, информирует УНН.
По его данным, стороны также обменяются мнениями о том, почему лидер КНДР Ким Чен Ын не выполнил свое обещание посетить Сеул, и обсудят последствия этого решения.
Yonhap News также информирует, что в повестку дня включен вопрос об исключении из санкций ряда проектов межкорейского экономического сотрудничества. В первую очередь это относится к реконструкции и соединению железных и автомобильных дорог двух Корей.
Ранее сообщалось, что Южная Корея и США на заседаниях рабочей группы будут на постоянной основе обсуждать все вопросы, связанные с ситуацией вокруг КНДР. Первая такая встреча состоялась 20 ноября в Вашингтоне.
Как отмечал УНН, США и их союзникам не удается ограничить поставки нефтепродуктов КНДР в обход санкций.