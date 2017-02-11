Спека зробила метеорологічні карти Австралії фіолетовими
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Спека в центрі і на сході австралійського континенту, яка не спадає вже більше двох тижнів. призвела до появи нового кольору на картах метеорологів цієї держави: райони з температурою вище 40 градусів Цельсія в прогнозі на 11 лютого виділені фіолетовим, передає УНН з посиланням на ВВС.
Колір передбачалося ввести ще в 2013 році у відповідь на тодішню аномальну спеку. Однак, як повідомляють метеорологи, “тепловий удар” січня-лютого цього року побив усі рекорди спостережень.
У центральних частинах країни повітря в суботу прогріється до 50 градусів Цельсія. Все це означає, що третина материка забарвилася в різні відтінки фіолетового.
Деякі спритні користувачі соцмереж вже запропонували випустити футболки з дизайном, що повторює кольорову метеокарту на 11 лютого.
Медики і поліція попередили австралійців про необхідність обмежити фізичні навантаження, не проводити занадто багато часу на відкритому повітрі і не зловживати спиртними і солодкими напоями.
Також правоохоронці штату Новий Південний Уельс закликали жителів приділити особливу увагу дітям і літнім.