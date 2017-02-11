Жара сделала метеорологические карты Австралии фиолетовыми
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Жара в центре и на востоке австралийского континента, которая не спадает уже более двух недель, привела к появлению нового цвета на картах метеорологов этого государства: районы с температурой выше 40 градусов Цельсия в прогнозе на 11 февраля выделены фиолетовым, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Цвет предполагалось ввести еще в 2013 году в ответ на тогдашнюю аномальную жары. Однако, как сообщают метеорологи, "тепловой удар" января-февраля этого года побил все рекорды наблюдений.
В центральных частях страны воздух в субботу прогреется до 50 градусов Цельсия. Все это означает, что треть материка окрасилась в разные оттенки фиолетового.
Некоторые ловкие пользователи соцсетей уже предложили выпустить футболки с дизайном, повторяющим цветную метеокарту на 11 февраля.
Медики и полиция предупредили австралийцев о необходимости ограничить физические нагрузки, не проводить слишком много времени на открытом воздухе и не злоупотреблять спиртными и сладкими напитками.
Также правоохранители штата Новый Южный Уэльс призвали жителей уделить особое внимание детям и пожилым.