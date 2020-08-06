Спека у Києві: на вулиці вивели понад півсотні поливомийних машин

"Упродовж цієї доби на дорогах працює більш ніж 50 поливомийних машин. Використовують і спецавто для миття проїжджих частин дорожніми шампунями", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки інтенсивним поливу і миттю зменшується кількість випарів шкідливих речовин від розпеченого асфальту. Також змивається пил і бруд. А ще – така робота запобігає передчасній деформації асфальтобетонного покриття, особливо на дорогах з інтенсивним трафіком.



Нагадаємо, що у Києві через високу температуру повітря обмежили в’їзд великогабаритного транспорту.