Спека у Києві: на вулиці вивели понад півсотні поливомийних машин
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Із настанням спекотних днів підприємства КК "Київавтодор" посилили миття і полив вулиць. Зараз спецтехніка працює цілодобово. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
"Упродовж цієї доби на дорогах працює більш ніж 50 поливомийних машин. Використовують і спецавто для миття проїжджих частин дорожніми шампунями", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що завдяки інтенсивним поливу і миттю зменшується кількість випарів шкідливих речовин від розпеченого асфальту. Також змивається пил і бруд. А ще – така робота запобігає передчасній деформації асфальтобетонного покриття, особливо на дорогах з інтенсивним трафіком.
Нагадаємо, що у Києві через високу температуру повітря обмежили в’їзд великогабаритного транспорту.