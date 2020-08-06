Жара в Киеве: на улицы вывели более полусотни поливомоечных машин
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. С наступлением жарких дней предприятия КК "Киевавтодор" усилили мытье и полив улиц. Сейчас спецтехника работает круглосуточно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"В течение этих суток на дорогах работает более 50 поливомоечных машин. Используют и спецавто для мытья проезжих частей дорожными шампунями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря интенсивному поливу и мытью уменьшается количество испарений вредных веществ от раскаленного асфальта. Также смывается пыль и грязь. А еще – такая работа предотвращает преждевременную деформацию асфальтобетонного покрытия, особенно на дорогах с интенсивным трафиком.
Напомним, что в Киеве из-за высокой температуры воздуха ограничили въезд крупногабаритного транспорта.