Спека до 35° та місцями дощі: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
23 серпня в Україні переважно без опадів, лише місцями дощ і гроза. Температура вночі 12-22°, вдень 23-34°, місцями до 35°. Вітер змінний, 3-8 м/с.
В Україні сьогодні переважно сухо, лише у низці областей місцями дощ і гроза. Температура вдень 23-34°, місцями до 35°, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 23 серпня без опадів, лише у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 12-17°, вдень 23-28°; на решті території вночі 17-22°, вдень 29-34°, місцями сильна спека 35°.
На Київщині
Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі 12-17°, вдень 23-28°; у Києві вночі 15-17°, вдень 25-27°.