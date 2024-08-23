Жара до 35° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня преимущественно сухо, лишь в ряде областей местами дождь и гроза. Температура днем 23-34°, местами до 35°, сообщили УНН в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, 23 августа без осадков, лишь в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 12-17°, днем 23-28°; на остальной территории ночью 17-22°, днем 29-34°, местами сильная жара 35°.

В Киевской области

Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью 12-17°, днем 23-28°; в Киеве ночью 15-17°, днем 25-27°.