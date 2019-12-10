Спалах вірусного гепатиту в Чернігові: кількість хворих зросла до 41

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Чернігівській загальноосвітній школі № 7 на гепатит захворіла 41 людина - 30 дітей та 11 дорослих. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу державної установи Чернігівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України.

"Станом на 10 грудня зареєстрований 41 хворий, серед них 30 дітей та 11 дорослих. Хворим встановлено діагноз вірусний гепатит А середнього ступеня тяжкості, підтверджений лабораторно. У 35 хворих діагноз підтверджено імунологічно", - йдеться у повідомленні.

За даними центру, госпіталізовано 39 хворих. Станом на 10 грудня виписано зі стаціонару 31 особу.

"Протиепідемічні заходи тривають", - додали у центрі.

Нагадаємо, спалах гепатиту А у Чернігові стався 28 жовтня.

27 листопада стало відомо, що на стаціонарному лікуванні перебувають двоє дорослих і троє дітей.

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