Вспышка вирусного гепатита в Чернигове: количество больных возросло до 41

"По состоянию на 10 декабря зарегистрирован 41 больной, среди них 30 детей и 11 взрослых. Больным поставлен диагноз вирусный гепатит А средней степени тяжести, подтвержденный лабораторно. У 35 больных диагноз подтвержден иммунологически", - говорится в сообщении.

По данным центра, госпитализированы 39 больных. По состоянию на 10 декабря выписан из стационара 31 человек.

"Противоэпидемические мероприятия продолжаются", - добавили в центре.

Напомним, вспышка гепатита А в Чернигове произошла 28 октября.

27 ноября стало известно, что на стационарном лечении находятся двое взрослых и трое детей.