Вспышка вирусного гепатита в Чернигове: количество больных возросло до 41
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Черниговской общеобразовательной школе № 7 гепатитом заболел 41 человек - 30 детей и 11 взрослых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу государственного учреждения Черниговский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
"По состоянию на 10 декабря зарегистрирован 41 больной, среди них 30 детей и 11 взрослых. Больным поставлен диагноз вирусный гепатит А средней степени тяжести, подтвержденный лабораторно. У 35 больных диагноз подтвержден иммунологически", - говорится в сообщении.
По данным центра, госпитализированы 39 больных. По состоянию на 10 декабря выписан из стационара 31 человек.
"Противоэпидемические мероприятия продолжаются", - добавили в центре.
Напомним, вспышка гепатита А в Чернигове произошла 28 октября.
27 ноября стало известно, что на стационарном лечении находятся двое взрослых и трое детей.