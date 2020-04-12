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Спалах повторної епідемії: в Китаї за добу виявлено майже 100 нових заражень COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Китаї за останню добу виявлено 99 нових заражень і жодного летального випадку серед хворих COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

У 97 випадках мова йде про людей, які приїхали з-за кордону, заявила Національна комісія охорони здоров'я КНР.

Всього в країні з початку спалаху виявлено 82 052 зараження, 3339 людей померли.

Нагадаємо, у Китаї вперше з січня не зафіксовано смертей від COVID-19.

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