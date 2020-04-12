Вспышка повторной эпидемии: в Китае за сутки выявлено почти 100 новых заражений COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Китае за последние сутки выявлено 99 новых заражений и ни одного летального случая среди больных COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
В 97 случаях речь идет о людях, которые приехали из-за границы, заявила Национальная комиссия здравоохранения КНР.
Всего в стране с начала вспышки выявлено 82052 заражения, 3339 человек умерли.
Напомним, в Китае впервые с января не зафиксировано смертей от COVID-19.