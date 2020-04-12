Спалах насильства у Кашмірі: 3 цивільних загинули, 13 – поранені

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Ситуація загострилася в спірному регіоні Кашмір, коли внаслідок обстрілів через де факто кордон між Пакистаном й Індією загинули троє цивільних, ще 13 – поранені. Про це повідомляють обидві сторони, пише Радіо Свобода, передає УНН.