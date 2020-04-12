Вспышка насилия в Кашмире: 3 гражданских погибли, 13 - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Ситуация обострилась в спорном регионе Кашмир, когда в результате обстрелов через де-факто границу между Пакистаном и Индией погибли трое гражданских, еще 13 - ранены. Об этом сообщают обе стороны, пишет Радио Свобода, передает УНН.
Непостоянный обмен минометным и артиллерийским огнем вдоль линии контроля, разделяющей этот Гималайский регион, начались 11 апреля и продолжились 12 апреля.
Полиция в контролируемой Индией части Кашмира заявила, что снаряды, выпущенные пакистанской армией, попали в дома в районе Купвара, где погибли трое гражданских жителей и пятеро ранены.
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Пакистанские военные заявили, что восемь гражданских лиц были ранены из-за обстрелов со стороны Индии.
В прошлом году решение Нью-Дели об отмене особого конституционного статуса контролируемого Индией Кашмира и усиление мер безопасности, вызвало новую напряженность в отношениях между Пакистаном и Индией.
Пакистан с мусульманским большинством и индуистская Индия вели три войны с момента обретения независимости от Великобритании в 1947 году, две из которых были за контроль над Кашмиром, на который претендуют обе страны.