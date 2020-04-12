Вспышка насилия в Кашмире: 3 гражданских погибли, 13 - ранены

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 36873 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 45816 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 61028 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 61790 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 86952 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 76330 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101397 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105415 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130598 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130223 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Вспышка насилия в Кашмире: 3 гражданских погибли, 13 - ранены

Вспышка насилия в Кашмире: 3 гражданских погибли, 13 - ранены

Киев  •  УНН

 • 13108 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Ситуация обострилась в спорном регионе Кашмир, когда в результате обстрелов через де-факто границу между Пакистаном и Индией погибли трое гражданских, еще 13 - ранены. Об этом сообщают обе стороны, пишет Радио Свобода, передает УНН.

Непостоянный обмен минометным и артиллерийским огнем вдоль линии контроля, разделяющей этот Гималайский регион, начались 11 апреля и продолжились 12 апреля.

Полиция в контролируемой Индией части Кашмира заявила, что снаряды, выпущенные пакистанской армией, попали в дома в районе Купвара, где погибли трое гражданских жителей и пятеро ранены.

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Пакистанские военные заявили, что восемь гражданских лиц были ранены из-за обстрелов со стороны Индии.

В прошлом году решение Нью-Дели об отмене особого конституционного статуса контролируемого Индией Кашмира и усиление мер безопасности, вызвало новую напряженность в отношениях между Пакистаном и Индией.

Пакистан с мусульманским большинством и индуистская Индия вели три войны с момента обретения независимости от Великобритании в 1947 году, две из которых были за контроль над Кашмиром, на который претендуют обе страны.

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