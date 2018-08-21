Спалах кору: за тиждень в Україні захворіли понад 600 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. За тиждень в Україні (14-21 серпня) на кір захворіли 615 людей, з них 314 дітей. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України, передає УНН.
“За 33-й тиждень 2018 року на кір захворіло 615 людей — 301 дорослий і 314 дітей. Це на 20,23% менше, ніж попереднього тижня”, — сказано в повідомленні.
З початку року на кір захворіло 29 444 людини — 12 020 дорослих і 17 424 дитини.
Найбільше людей захворіли на кір у Львівській (всього 5743 людини: 1812 дорослих і 3831 дитина), Закарпатській (всього 2981 людина: 553 дорослих і 2428 дітей), Івано-Франківській (всього 2731 людина: 781 дорослий і 1 950 дітей), Одеській (всього 2325 людей: 1174 дорослих і 1151 дитина), місті Києві (всього 2044 людини: 1276 дорослих і 768 дітей) та Тернопільській (всього 1580 людей: 615 дорослих і 965 дітей) областях.
Всього з початку року від ускладнень кору померло 13 людей: 9 дітей і 4 дорослих.
Як повідомляв УНН, Україна стала лідером у Європі за захворюваністю на кір.