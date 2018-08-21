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Вспышка кори: за неделю в Украине заболели более 600 человек

Киев • УНН

 • 12984 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. За неделю в Украине (14-21 августа) корью заболели 615 человек, из них 314 детей. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, передает УНН.

Вспышка кори: за неделю в Украине заболели более 600 человек

"За 33-ю неделю 2018 года корью заболело 615 человек - 301 взрослый и 314 детей. Это на 20,23% меньше, чем на предыдущей неделе", - говорится в сообщении.

С начала года корью заболело 29 444 человека - 12 020 взрослых и 17 424 ребенка.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 5743 человека: 1812 взрослых и 3831 ребенок), Закарпатской (всего 2981 человек: 553 взрослых и 2428 детей), Ивано-Франковской (всего 2731 человек: 781 взрослый и 1950 детей), Одесской (всего 2325 человек: 1174 взрослых и 1151 ребенок), Киеве (всего 2044 человека: 1276 взрослых и 768 детей) и Тернопольской (всего 1580 человек: 615 взрослых и 965 детей) областях.

Всего с начала года от осложнений кори умерло 13 человек: 9 детей и 4 взрослых.

Как сообщал УНН, Украина стала лидером в Европе по заболеваемости корью.

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