Спалах "Дельта" штаму в Австралії поширився на нові штати

Деталі

Штати Вікторія і Новий Південний Вельс, які перебували в ізоляції протягом декількох тижнів, повідомили про 1 887 випадків захворювання і 13 смертельних випадків.

Острівний штат Тасманія, в якому не було зареєстровано випадків захворювання протягом 58 днів, повідомив про нові випадки інфекції пізно ввечері в суботу, а на вихідних в штаті Південна Австралія також були зареєстровані нові випадки COVID-19.

Штат Квінсленд, в основному вільний від COVID-19, не повідомляв про нові випадки зараження, що дозволить стартувати в неділю ввечері в Брісбені грандіозному фіналу Національної ліги регбі, хоча кількість глядачів буде обмежена до 75% від наповненості стадіону.

Доповнення

Австралія має намір поступово скасувати 18-місячну заборону на міжнародні поїздки з наступного місяця для деяких штатів, коли 80% людей у ​​віці 16 років і старше будуть повністю вакциновані. Станом на суботу 56% австралійців в країні були повністю щеплені, а 80% отримали хоча б одне щеплення.

Австралія закрила свої міжнародні кордони в березні 2020 року, дозволивши лише обмеженій кількості людей покинути країну, а громадянам і постійним мешканцям за кордоном — повернутися на батьківщину. Всі прибуваючі пасажири проходять обов’язковий 14-денний карантинний період в готелі за свій рахунок.

Незважаючи на те, що в останні місяці кількість нових випадків захворювання досягло рекордних добових рівнів, Австралія уникла високої захворюваності ніж інші розвинені країни: всього з початку пандемії було зареєстровано трохи більше 110 тисяч випадків зараження і 1 334 випадки смерті.