Вспышка "Дельта" штамма в Австралии распространилась на новые штаты
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Австралия сообщила о более чем 1 900 новых случаях заражения коронавирусом штамма “Дельта” в воскресенье, при этом власти пытаются преодолеть вспышку COVID-19 в двух самых густонаселенных штатах, а случаи распространяются на новые регионы страны. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Штаты Виктория и Новый Южный Уэльс, которые находились в изоляции в течение нескольких недель, сообщили о 1 887 случаях заболевания и 13 смертельных случаях.
Островной штат Тасмания, в котором не было зарегистрировано случаев заболевания в течение 58 дней, сообщил о новых случаях инфекции поздно вечером в субботу, а на выходных в штате Южная Австралия также были зарегистрированы новые случаи COVID-19.
Штат Квинсленд, в основном свободный от COVID-19 не сообщал о новых случаях заражения, что позволит стартовать в воскресенье вечером в Брисбене грандиозному финалу Национальной лиги регби, хотя количество зрителей будет ограничено до 75% от наполненности стадиона.
Дополнение
Австралия намерена постепенно отменить 18-месячный запрет на международные поездки со следующего месяца для некоторых штатов, когда 80% людей в возрасте 16 лет и старше будут полностью вакцинированы. По состоянию на субботу 56% австралийцев в стране были полностью привиты, а 80% получили хотя бы одну прививку.
Австралия закрыла свои международные границы в марте 2020 года, позволив лишь ограниченному количеству людей покинуть страну, а гражданам и постоянным жителям за рубежом — вернуться на родину. Все прибывающие пассажиры проходят обязательный 14-дневный карантинный период в гостинице за свой счет.
Несмотря на то, что в последние месяцы количество новых случаев заболевания достигло рекордных суточных уровней, Австралия избежала высокой заболеваемости чем другие развитые страны: всего с начала пандемии было зарегистрировано чуть более 110 тысяч случаев заражения и 1 334 случая смерти.