SpaceX запустила ракету із супутником зв'язку для військових Південної Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Ракета-носій Falcon 9 американської компанії SpaceX із супутником зв'язку для потреб військових Південної Кореї стартувала в понеділок з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида) о 17:30 за часом Східного узбережжя США (00:30 за київським часом). Трансляція запуску велась на сайті компанії, передає УНН.
Раніше очікувалося, що старт відбудеться 14 липня. Фахівці компанії за день до запуску відклали цю операцію. Вони заявили, що необхідно провести додаткові перевірки другого ступеня Falcon 9.
Очікується, що апарат Anasis-II дістанеться заданої орбіти приблизно за 30 хвилин після запуску. На прохання південнокорейської сторони SpaceX на той момент перестала показувати супутник.
Компанія не розголошує будь-якої інформації щодо Anasis-II. За даними порталу Spaceflight, апарат призначений для забезпечення захищеного і стійкого до перешкод зв’язку для військових Південної Кореї. Портал відзначає, що це перший південнокорейський супутник такого типу. Апарат був створений за участі компаній Lockheed Martin і Airbus Group.
Як повідомили в SpaceX, перший ступінь Falcon 9 була застосована для запуску в кінці травня корабля Crew Dragon з астронавтами Дагласом Херлі і Робертом Бенкеном на борту до Міжнародної космічної станції. Фахівці компанії в понеділок знову повернули на Землю даний елемент носія для повторного застосування. Перша ступінь була спущена на спеціальну дистанційно керовану платформу в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.