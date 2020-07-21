SpaceX запустила ракету со спутником связи для южнокорейских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX со спутником связи для нужд военных Южной Кореи стартовала в понедельник с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 17:30 по времени Восточного побережья США (00:30 по киевскому времени). Трансляция запуска велась на сайте компании, передает УНН.
Ранее ожидалось, что старт состоится 14 июля. Специалисты компании за день до запуска отложили эту операцию. Они заявили, что необходимо провести дополнительные проверки второй степени Falcon 9.
Ожидается, что аппарат Anasis-II достанется заданной орбиты примерно через 30 минут после запуска. По просьбе южнокорейской стороны SpaceX на тот момент перестала показывать спутник.
Компания не разглашает любую информацию касательно Anasis-II. По данным портала Spaceflight, аппарат предназначен для обеспечения защищенной и устойчивой к помехам связи для военных Южной Кореи. Портал отмечает, что это первый южнокорейский спутник такого типа. Аппарат был создан при участии компаний Lockheed Martin и Airbus Group.
Как сообщили в SpaceX, первая ступень Falcon 9 была применена для запуска в конце мая корабля Crew Dragon с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту Международной космической станции. Специалисты компании в понедельник снова вернули на Землю данный элемент носителя для повторного применения. Первая ступень была спущена на специальную дистанционно управляемую платформу в Атлантическом океане у побережья Флориды.