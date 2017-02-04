SpaceX показала рух у вакуумному тунелі Hyperloop в 3D
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Компанія SpaceX показала пересування у вакуумному тунелі Hyperloop в 3D. Відео знято під час змагання Hyperloop Pod Competition, передає УНН.
Під час запису відео камеру встановлено у пристрій, який рухається тунелем.
Hyperloop - проект нового, п'ятого виду транспорту, запропонований винахідником, співзасновником фонду SpaceX Ілоном Маском.
Система використовує магніти і турбіни, які запускають капсули на повітряній подушці, для руху з величезною швидкістю по порожнистих трубах.