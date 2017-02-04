SpaceX показала движение в вакуумном туннеле Hyperloop в 3D

Во время записи видео камеру установили в устройство, которое движется по туннелю.

Hyperloop - проект нового, пятого вида транспорта, предложенный изобретателем, соучредителем фонда SpaceX Илоном Маском.

Система использует магниты и турбины, которые запускают капсулы на воздушной подушке, для движения с большой скоростью по полым трубам.