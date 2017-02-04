SpaceX показала движение в вакуумном туннеле Hyperloop в 3D
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Компания SpaceX показала передвижение в вакуумном туннеле Hyperloop в 3D. Видео снято во время соревнования Hyperloop Pod Competition, передает УНН.
Во время записи видео камеру установили в устройство, которое движется по туннелю.
Hyperloop - проект нового, пятого вида транспорта, предложенный изобретателем, соучредителем фонда SpaceX Илоном Маском.
Система использует магниты и турбины, которые запускают капсулы на воздушной подушке, для движения с большой скоростью по полым трубам.