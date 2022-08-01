Союзники по НАТО рішуче підтримують повне виконання "зернової угоди" – Столтенберг
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Союзники по НАТО рішуче підтримують повне виконання угоди щодо експорту українського зерна. Про це у Twitter заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає УНН.
Цитата
"Я вітаю першу партію українського зерна з Одеси за угодою за посередництва ООН. Я дякую нашому союзнику Туреччині за її ключову роль. Союзники по НАТО рішуче підтримують повне виконання угоди щодо послаблення глобальної продовольчої кризи, спричиненої війною росії в Україні", – написав Столтенберг.
Доповнення
Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (Україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного виходу суден з трьох українських портів (Одеса, Чорноморськ, Южний), які були заблоковані росією після її повномасштабного вторгнення 24 лютого. Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зерна.
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що 1 серпня перше судно з українським зерном вийшло з одеського порту.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш привітав вихід з українського порту першого за час повномасштабної війни судна із зерном.