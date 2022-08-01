Союзники по НАТО решительно поддерживают полное выполнение "зернового соглашения" – Столтенберг

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"Я приветствую первую партию украинского зерна из Одессы по соглашению при посредничестве ООН. Я благодарю нашего союзника Турцию за ее ключевую роль. Союзники по НАТО решительно поддерживают полное выполнение соглашения по ослаблению глобального продовольственного кризиса, вызванного войной россии в Украине", – написал Столтенберг.

Дополнение

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного выхода судов из трех украинских портов (Одесса, Черноморск, Южный), которые были заблокированы россией после ее полномасштабного вторжения 24 февраля. Украина и россия являются крупными экспортерами зерна и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерна.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что 1 августа первое судно с украинским зерном вышло из одесского порта.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поздравил выход из украинского порта первого за время полномасштабной войны судна с зерном.