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Союзники по НАТО решительно поддерживают полное выполнение "зернового соглашения" – Столтенберг

Киев • УНН

 • 152567 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Союзники по НАТО решительно поддерживают полное выполнение соглашения по экспорту украинского зерна. Об этом в Twitter заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает УНН.

Цитата

"Я приветствую первую партию украинского зерна из Одессы по соглашению при посредничестве ООН. Я благодарю нашего союзника Турцию за ее ключевую роль. Союзники по НАТО решительно поддерживают полное выполнение соглашения по ослаблению глобального продовольственного кризиса, вызванного войной россии в Украине", – написал Столтенберг.

Дополнение

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного выхода судов из трех украинских портов (Одесса, Черноморск, Южный), которые были заблокированы россией после ее полномасштабного вторжения 24 февраля. Украина и россия являются крупными экспортерами зерна и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерна.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что 1 августа первое судно с украинским зерном вышло из одесского порта.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поздравил выход из украинского порта первого за время полномасштабной войны судна с зерном.

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