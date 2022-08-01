"Зерновий коридор": Генсек ООН привітав вихід першого судна з порту Одеси

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"Генеральний секретар щиро вітає відправлення Razoni, першого торговельного судна, яке залишило український порт Одеси з 26 лютого 2022 року. Судно з вантажем 26 527 тонн кукурудзи направляється в порт Тріполі, Ліван, та є першим судном в рамках Чорноморської ініціативи з перевезення зерна, підписаної в Стамбулі 22 липня. Забезпечення можливості перевезення наявних зернових і харчових продуктів на світові ринки є гуманітарною необхідністю", - ідеться у заяві.

Деталі

Як зазначили, перше відправлення - це колективні домовленості Спільного координаційного центру (СКЦ), створеного в Стамбулі під егідою Організації Об'єднаних Націй (ООН), до якого входять представники України, російської федерації та Туреччини.

"З моменту створення сторони за підтримки ООН невтомно працювали над виконанням домовленостей, досягнутих у рамках цієї ініціативи. Генеральний секретар вітає їхні зусилля та вдячний Туреччині за її провідну роль. Генеральний секретар радий, що завдяки наполегливим зусиллям, загальному керівництву та координації СКЦ судно безпечно залишило одеський порт", - зазначається в заяві.

Генеральний секретар сподівається, що це лише перше з багатьох торговельних суден у рамках підписаної ініціативи та що це забезпечить вкрай необхідну стабільність та сприятиме продовольчій безпеці у світі, особливо в найбільш уразливих у гуманітарному відношенні регіонах.

Доповнення

Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (Україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного виходу суден з трьох українських портів (Одеса, Чорноморськ, Южний), які були заблоковані росією після її повномасштабного вторгнення 24 лютого. Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зерна.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що 1 серпня перше судно з українським зерном вийшло з одеського порту.