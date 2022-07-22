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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Союзника родини Раджапакси призначено новим прем'єр-міністром Шрі-Ланки

Союзника родини Раджапакси призначено новим прем'єр-міністром Шрі-Ланки

Київ • УНН

 • 117221 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Союзника політичної родини Раджапакси було призначено у п'ятницю прем'єр-міністром Шрі-Ланки. Про це УНН пише з посиланням на АР.

Деталі

Новий президент Раніл Вікремесінгхе, якого було обрано законодавцями і приведено до присяги на початку цього тижня, призначив свого однокласника Дінеша Гунавардену своїм наступником. 73-річний Гунавардена належить до відомої політичної родини.

Призначення Гунавардена відбулося за кілька годин після того, як сили безпеки здійснили кілька арештів та очистили табір протестувальників біля президентського палацу у столиці Коломбо, де демонстранти збиралися протягом останніх 104 днів.

Військові та поліцейські прибули на вантажівках та автобусах близько півночі, зняли намети та заблокували дороги, що ведуть до місця події. Нічний рейд відбувся, незважаючи на те, що протестувальники оголосили, що добровільно покинуть територію у п'ятницю.

Доповнення

Жителі Шрі-Ланки протягом кількох місяців виходили на вулиці, вимагаючи відставки лідерів через економічну кризу, внаслідок якої 22 мільйони людей острівної держави залишилися без предметів першої необхідності, таких як ліки, їжа та паливо.

Минулого тижня протести змусили колишнього президента Готабая Раджапаксу піти у відставку. Його сім'я правила Шрі-Ланкою більшу частину останніх двох десятиліть, але громадське обурення економічною кризою змусило кількох членів сім'ї залишити посади міністрів на початку кризи.

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