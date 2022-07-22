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Союзник семьи Раджапаксы назначен новым премьер-министром Шри-Ланки

Союзник семьи Раджапаксы назначен новым премьер-министром Шри-Ланки

Киев • УНН

 • 117217 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Союзник политической семьи Раджапаксы был назначен в пятницу премьер-министром Шри-Ланки. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Детали

Новый президент Ранил Викремессингхе, который был избран законодателями и приведен к присяге в начале этой недели, назначил своего одноклассника Динеша Гунавардену своим преемником. 73-летний Гунавардена принадлежит к известной политической семье.

Назначение Гунавардена произошло через несколько часов после того, как силы безопасности осуществили несколько арестов и очистили лагерь протестующих возле президентского дворца в столице Коломбо, где демонстранты собирались последние 104 дня.

Военные и полицейские прибыли на грузовиках и автобусах около полуночи, сняли палатки и заблокировали дороги, ведущие к месту происшествия. Ночной рейд прошел, несмотря на то, что протестующие объявили, что добровольно покинут территорию в пятницу.

Дополнение

Жители Шри-Ланки в течение нескольких месяцев выходили на улицы, требуя отставки лидеров из-за экономического кризиса, в результате которого 22 миллиона населения островного государства остались без предметов первой необходимости, таких как лекарства, еда и топливо.

На прошлой неделе протесты заставили бывшего президента Готабая Раджапаксу уйти в отставку. Его семья правила Шри-Ланкой большую часть последних двух десятилетий, но общественное возмущение экономическим кризисом заставило нескольких членов семьи покинуть должности министров в начале кризиса.

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