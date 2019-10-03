"Союз МС-12" відстикувався від МКС і повертається на Землю з астронавтами
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Пілотований космічний корабель “Союз МС-12”, на борту якого знаходяться росіянин Олексій Овчінін, американець Нік Хейг і перший в історії представник Об’єднаних Арабських Еміратів в космосі Хазан аль-Мансурі, відстикувався від Міжнародної космічної станції і відправився до Землі. Про це повідомили в четвер журналістам в Центрі управління польотами (ЦУП), пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Здійснено розстикування космічного корабля „Союз МС-12“ і Міжнародної космічної станції. За результатами аналізу телеметричної інформації, процедура пройшла штатно. За доповіддю командира космічного корабля, зауважень немає”, — сказав представник ЦУП.
Посадка апарату, що спускається запланована на 14:00 за київським часом в 147 км на південний схід від міста Жезказган (Казахстан).
На навколоземній орбіті продовжать працювати російські космонавти Олександр Скворцов та Олег Скрипочка, астронавти NASA Крістіна Кук, Ендрю Морган і Джессіка Меїр, а також представник Європейського космічного агентства Лука Пармітано (Італія).
Як писав УНН, у липні з двигуном пілотованого корабля “Союз МС-11” при поверненні екіпажу з МКС на Землю сталася нештатна ситуація.