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"Союз МС-12" відстикувався від МКС і повертається на Землю з астронавтами

Київ • УНН

 • 25873 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Пілотований космічний корабель “Союз МС-12”, на борту якого знаходяться росіянин Олексій Овчінін, американець Нік Хейг і перший в історії представник Об’єднаних Арабських Еміратів в космосі Хазан аль-Мансурі, відстикувався від Міжнародної космічної станції і відправився до Землі. Про це повідомили в четвер журналістам в Центрі управління польотами (ЦУП), пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

"Союз МС-12" відстикувався від МКС і повертається на Землю з астронавтами

“Здійснено розстикування космічного корабля „Союз МС-12“ і Міжнародної космічної станції. За результатами аналізу телеметричної інформації, процедура пройшла штатно. За доповіддю командира космічного корабля, зауважень немає”, — сказав представник ЦУП.

Посадка апарату, що спускається запланована на 14:00 за київським часом в 147 км на південний схід від міста Жезказган (Казахстан).

На навколоземній орбіті продовжать працювати російські космонавти Олександр Скворцов та Олег Скрипочка, астронавти NASA Крістіна Кук, Ендрю Морган і Джессіка Меїр, а також представник Європейського космічного агентства Лука Пармітано (Італія).

Як писав УНН, у липні з двигуном пілотованого корабля “Союз МС-11” при поверненні екіпажу з МКС на Землю сталася нештатна ситуація.

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