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"Союз МС-12" отстыковался от МКС и возвращается на Землю с астронавтами

Киев • УНН

 • 25873 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Пилотируемый космический корабль “Союз МС-12”, на борту которого находятся россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и первый в истории представитель Объединенных Арабских Эмиратов в космосе Хазаа аль-Мансури, отстыковался от Международной космической станции и отправился к Земле. Об этом сообщили в четверг журналистам в Центре управления полетами (ЦУП), пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

"Союз МС-12" отстыковался от МКС и возвращается на Землю с астронавтами

“Произведена расстыковка космического корабля „Союз МС-12“ и Международной космической станции. По результатам анализа телеметрической информации, процедура прошла штатно. По докладу командира космического корабля, замечаний нет”, — сказал представитель ЦУП.

Посадка спускаемого аппарата запланирована на 14:00 по киевскому времени в 147 км юго-восточнее города Жезказган (Казахстан).

На околоземной орбите продолжат работать российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, астронавты NASA Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также представитель Европейского космического агентства Лука Пармитано (Италия).

Как писал УНН, в июле с двигателем пилотируемого корабля “Союз МС-11” при возвращении экипажа с МКС на Землю произошла нештатная ситуация.

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