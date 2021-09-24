СOVID-сертифікати вже на порталі "Дія": як отримати
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу на порталі "Дія" можна отримати без Дія.Підпису та роздрукувати, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення служби підтримки сервісу.
Деталі
Спочатку потрібно авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису (КЕП).
"Дія" надсилає запит в Електронну систему охорони здоров’я і формує сертифікат у форматі PDF. Його можна роздрукувати або просто зберегти файл на телефоні чи іншому пристрої та демонструвати QR-код з екрана.
Доповнення
СOVID-сертифікат — це документ у мобільному додатку “Дія”, що підтверджує статус про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від коронавірусної хвороби.
Європейський Союз 20 серпня офіційно визнав, що українські сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 у додатку “Дія” відповідають європейським.