СOVID-сертификаты уже на портале "Дія": как получить
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Сертификаты о вакцинации против коронавируса на портале "Дія" можно получить без "Дія.Підпис" и распечатать, сообщает УНН со ссылкой на сообщение службы поддержки сервиса.
Детали
Сначала нужно авторизоваться на портале "Дія" с помощью электронной подписи (КЭП).
"Дія" направляет запрос в электронную систему здравоохранения и формирует сертификат в формате PDF. Его можно распечатать или просто сохранить файл на телефоне или другом устройстве и демонстрировать QR-код с экрана.
Дополнение
СOVID-сертификат — это документ в мобильном приложении "Дія", что подтверждает статус о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавирусной болезни.
Европейский Союз 20 августа официально признал, что украинские сертификаты о вакцинации от COVID-19 в приложении "Дія" соответствуют европейским.