СOVID-сертификаты уже на портале "Дія": как получить

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 126105 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 141628 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 119072 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 116772 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 149168 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 123503 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 165806 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143425 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179757 просмотра

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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 173047 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СOVID-сертификаты уже на портале "Дія": как получить

СOVID-сертификаты уже на портале "Дія": как получить

Киев  •  УНН

 • 21650 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Сертификаты о вакцинации против коронавируса на портале "Дія" можно получить без "Дія.Підпис" и распечатать, сообщает УНН со ссылкой на сообщение службы поддержки сервиса.

Детали

Сначала нужно авторизоваться на портале "Дія" с помощью электронной подписи (КЭП).

  • Нажмите "Получить СOVID-сертификат" на главной странице или в разделе "Услуги".
  • Подпишите согласие об обработке персональных данных КЭПом.
  • Когда "Дія" найдет данные о вашей вакцинации в реестрах, то вам придет сообщение об этом по электронной почте.

    • "Дія" направляет запрос в электронную систему здравоохранения и формирует сертификат в формате PDF. Его можно распечатать или просто сохранить файл на телефоне или другом устройстве и демонстрировать QR-код с экрана.

    Дополнение

    СOVID-сертификат — это документ в мобильном приложении "Дія", что подтверждает статус о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавирусной болезни.

    Европейский Союз 20 августа официально признал, что украинские сертификаты о вакцинации от COVID-19 в приложении "Дія" соответствуют европейским.

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