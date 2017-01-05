Соцслужби Миколаївщини заготували майже 8,5 тис. одиниць одягу на випадок негоди

Протягом 6 січня заплановане проведення подвірних обходів з метою попередження обмеження пересування громадян в межах населених пунктів та поза ними.

“Соціальні працівники управлінь соцзахисту населення беруть участь у роботі 256 груп соціального патрулювання на територіях міст, районних центрів, сільських та селищних рад, які активізують свою роботу під час погіршення погодних умов, зниження температури повітря”, — зазначили у відомстві.

На цей час визначено функціонування 303 пунктів обігріву, в яких на цей час в наявності продукти харчування — чай 544 упаковки, вермішель швидкого приготування — 1 тис. 186 упаковок, печиво 346 кг, консерви 607 банок; крупи, макаронні вироби 360 кг, цукор 391 кг, інші продукти (овочі, варення, жири) 288 кг. Також накопичено 8 тис. 448 одиниць одягу та взуття зимового асортименту.