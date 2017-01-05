Соцслужбы Николаевской области заготовили почти 8,5 тыс. единиц одежды на случай непогоды
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 5 января. УНН. Соцслужбы Николаевской области заготовили продукты питания и почти 8,5 тыс. единиц одежды на случай снежных заносов. Об этом сообщили УНН в Департаменте социальной защиты населения Николаевской облгосадминистрации.
В течение 6 января запланировали проведение подворных обходов с целью предупреждения ограничения передвижения граждан в пределах населенных пунктов и вне их.
"Социальные работники управления соцзащиты населения участвуют в работе 256 групп социального патрулирования на территориях городов, районных центров, сельских и поселковых советов, которые активизируют свою работу во время ухудшения погодных условий, снижения температуры воздуха", - отметили в ведомстве.
В настоящее время определили функционирование 303 пунктов обогрева, в которых в настоящее время есть в наличии продукты питания - чай 544 упаковки, вермишель быстрого приготовления - 1 тыс. 186 упаковок, печенье 346 кг, консервы 607 банок, крупы, макаронные изделия 360 кг, сахар 391 кг, другие продукты (овощи, варенье, жиры) 288 кг. Также накопили 8 тыс. 448 единиц одежды и обуви зимнего ассортимента.