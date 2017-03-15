Соцопитування визначили три головні політичні сили на наступних виборах

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Досвідчені українські політики втрачають свої позиції разом з довірою українців. Про це свідчать свіжі дані соціологічного опитування, проведеного експертами компанії Active Group, передає УНН.

Під час дослідження респондентам пропонували відповісти на запитання: “За кого б ви голосували, якби вибори президента України проходили в середині березня?”

Так, першою в рейтингу опинилася Юлія Тимошенко, якій віддали перевагу 14,7% опитаних. Друге місце зайняв Петро Порошенко (12,5%), а третє — Вадим Рабінович (8,9%). Четверте і п’яте місця отримали Олег Ляшко (8,5%) і Юрій Бойко (8,2%).

Також електоральну підтримку на президентських виборах мають Анатолій Гриценко, який отримав 7,2% голосів серед опитуваних, і Андрій Садовий (6,2%). Інші кандидати не беруться до уваги, оскільки не набрали 5% голосів. Близько 13,7% опитаних не змогли відповісти на питання.

Якщо говорити про рейтинг підтримки політичних партій, результати свідчать про значні електоральні втрати з боку досвідчених політсил і збільшення рейтингу нових політичних проектів.

Згідно з опитуванням, більшість виборців віддали б свої голоси за Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” (15,9% респондентів). Друге місце, як і в президентському рейтингу, займає “Блок Петра Порошенка ”Солідарність" (11,0%). Партія “За життя” (10,4%) і “Опозиційний блок” (10,1%) посіли третє і четверте місця відповідно.

Наступними в рейтингу опинилися “Радикальна партія Олега Ляшка” (8,9%) і партія “Громадянська позиція” (7,4%). Також, згідно з результатами опитування, подолати п’ятивідсотковий бар’єр на виборах до парламенту зможуть Всеукраїнське об’єднання “Свобода” (4,4%) і Національний рух “Державницька ініціатива Яроша” (3,0%). 11,8% респондентів не змогли дати відповідь.

Дослідження проводилося компанією Active Group з 24 по 3 березня 2017 року на території України (за винятком анексованого Кримського півострова і окупованих районів Луганської та Донецької областей). Всього опитано 2017 респондентів віком від 18 років і старше.

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