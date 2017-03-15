Соцопрос определили три главные политические силы на следующих выборах

В ходе исследования респондентам предлагалось ответить на вопрос: "За кого бы вы голосовали, если бы выборы президента Украины проходили в середине марта?"

Так, первой в рейтинге оказалась Юлия Тимошенко, которой отдали предпочтение 14,7% опрошенных. Второе место занял Петр Порошенко (12,5%), а третье - Вадим Рабинович (8,9%). Четвертое и пятое места получили Олег Ляшко (8,5%) и Юрий Бойко (8,2%).

Также электоральную поддержку на президентских выборах имеют Анатолий Гриценко, который получил 7,2% голосов среди опрошенных, и Андрей Садовый (6,2%). Остальные кандидаты не принимаются во внимание, поскольку не набрали 5% голосов. Около 13,7% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Если говорить о рейтинге поддержки политических партий, результаты свидетельствуют о значительных электоральных потерях со стороны опытных политсил и увеличение рейтинга новых политических проектов.

Согласно опроса, большинство избирателей отдали бы свои голоса за Всеукраинское объединение "Батькивщина" (15,9% респондентов). Второе место, как и в президентском рейтинге занимает "Блок Петра Порошенко" Солидарность "(11,0%). Партия" За жизнь "(10,4%) и" Оппозиционный блок "(10,1%) заняли третье и четвертое места соответственно.

Следующими в рейтинге оказались "Радикальная партия Олега Ляшко" (8,9%) и партия "Гражданская позиция" (7,4%). Также, согласно результатам опроса, преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в парламент смогут Всеукраинское объединение "Свобода" (4,4%) и Национальное движение "Государственническая инициатива Яроша" (3,0%). 11,8% респондентов затруднились ответить.

Исследование проводилось компанией Active Group с 24 по 3 марта 2017 года на территории Украины (за исключением аннексированного Крымского полуострова и оккупированных районов Луганской и Донецкой областей). Всего опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.