Соцопитування: більша частина українців вважають, що міністра охорони здоров’я не потрібно змінювати
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Серед українців 55% вважають, що зараз не потрібно змінювати міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Про це свідчать результати опитування “Оцінка медичної сфери в Україні в умовах коронавірусу”, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 4-8 травня 2021 року, передає УНН.
Цитата
“55% вважають, що зараз не потрібно змінювати Міністра охорони здоров’я. 25% — підтримують призначення нового очільника Міністерства”, — йдеться у результатах соцопитування.
Деталі
При цьому 49% вважають, що критика окремими політиками дій влади щодо боротьби з пандемією коронавірусу скоріше шкодить боротьбі із захворюваністю. І лише 26% притримуються протилежної думки.
Довідково про соцопитування
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 4-8 травня 2021 р.