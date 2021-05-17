Соцопитування: більша частина українців вважають, що міністра охорони здоров’я не потрібно змінювати

Цитата

“55% вважають, що зараз не потрібно змінювати Міністра охорони здоров’я. 25% — підтримують призначення нового очільника Міністерства”, — йдеться у результатах соцопитування.

Деталі

При цьому 49% вважають, що критика окремими політиками дій влади щодо боротьби з пандемією коронавірусу скоріше шкодить боротьбі із захворюваністю. І лише 26% притримуються протилежної думки.

Довідково про соцопитування

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 4-8 травня 2021 р.