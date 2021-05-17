Соцопрос: большинство украинцев считает, что министра здравоохранения не нужно менять
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Среди украинцев 55% считают, что сейчас не нужно менять министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом свидетельствуют результаты опроса “Оценка медицинской сферы в Украине в условиях коронавируса”, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 4-8 мая 2021 года, передает УНН.
Цитата
“55% считают, что сейчас не нужно менять Министра здравоохранения. 25% — поддерживают назначение нового главы Министерства”, — говорится в результатах соцопроса.
Детали
При этом 49% считают, что критика отдельными политиками действий власти по борьбе с пандемией коронавируса скорее вредит борьбе с заболеваемостью. И только 26% придерживаются противоположного мнения.
Справка о соцопроса
Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 4-8 мая 2021 г.