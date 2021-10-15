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Соцмережа LinkedIn більше не буде функціонувати в Китаї

Соцмережа LinkedIn більше не буде функціонувати в Китаї

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Адміністрація соціальної мережі професійних контактів LinkedIn прийняла рішення припинити роботу локалізованої версії платформи в Китаї через нові нормативні вимоги влади КНР до інтернет-ресурсів. Відповідну заяву опубліковано в четвер в офіційному блозі соцмережі, передає УНН.

Цитата

“Ми <...> стикаємося з набагато більш складним операційним середовищем і підвищеними вимогами до дотримання нормативних вимог в Китаї. З огляду на це, ми прийняли рішення в кінці цього року закрити поточну локалізовану версію LinkedIn, за допомогою якої люди в Китаї отримують доступ до глобальної платформи”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

У LinkedIn додали, що нова стратегія соцмережі буде зосереджена на допомозі китайським фахівцям в пошуку роботи в КНР і місцевим компаніям в пошуку кваліфікованих кандидатів.

“Пізніше в цьому році ми запустимо InJobs, новий автономний додаток для пошуку роботи на території Китаю”, — повідомила адміністрація платформи. Як зазначається, анонсована програма не передбачає можливості ширити публікації і не виконує функції соцмережі.

Нагадаємо

В середині вересня Казахстану схвалив законопроект, що зобов’язує власників іноземних соціальних мереж і додатків для обміну повідомленнями відкривати офіси в країні, інакше вони ризикують бути заблокованими в рамках кампанії проти кібербулінгу.

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