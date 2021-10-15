Соцсеть LinkedIn больше не будет функционировать в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Администрация социальной сети профессиональных контактов LinkedIn приняла решение прекратить работу локализованной версии платформы в Китае из-за новых нормативных требований власти КНР к интернет-ресурсам. Соответствующее заявление опубликовано в четверг в официальном блоге соцсети, передает УНН.
Цитата
"Мы <...> сталкиваемся с гораздо более сложной операционной средой и повышенными требованиями к соблюдению нормативных требований в Китае. Учитывая это, мы приняли решение в конце этого года закрыть текущую локализованную версию LinkedIn, с помощью которой люди в Китае получают доступ к глобальной платформы", - говорится в сообщении.
Детали
В LinkedIn добавили, что новая стратегия соцсети будет сосредоточена на помощи китайским специалистам в поиске работы в КНР и местным компаниям в поиске квалифицированных кандидатов.
"Позже в этом году мы запустим InJobs, новое автономное приложение для поиска работы на территории Китая", - сообщила администрация платформы. Как отмечается, анонсированная программа не предусматривает возможности распространять публикации и не выполняет функции соцсети.
Напомним
В середине сентября Казахстана одобрил законопроект, обязывающий владельцев иностранных социальных сетей и приложений для обмена сообщениями открывать офисы в стране, иначе они рискуют быть заблокированными в рамках кампании против кибербуллинга.