Казахстан обмежить використання іноземних соціальних мереж

Деталі

Законопроект, який пройшов перше читання у нижній палаті парламенту, спрямований на захист прав дітей, але включає положення, що стосуються соціальних мереж і програмного забезпечення для обміну повідомленнями, які деякі критики розглядають як інструмент цензури онлайн-коментарів.

Як тільки законопроект буде схвалений сенатом і президентом, він вимагатиме від власників таких додатків реєстрації в органах влади і відкриття офісів в Казахстані, що, за словами уряду, спростить обробку офіційних запитів на видалення незаконного контенту.

Відповідно до законопроекту, місцеві офіси повинні очолюватися громадянами Казахстану, які будуть нести особисту відповідальність за видалення незаконного контенту - такого як повідомлення, які вважаються прирівняними до Кібербулінгу - протягом 24 годин з моменту публікування.

Однак, критики кажуть, що замість цього, закон можна використовувати для видалення контенту, "незручного" для можновладців.

Додамо

У липні 19-мільйонній нації на короткий час заблокували доступ до сайту LinkedIn, дочірньої компанії Microsoft, через те, що, за її словами, було рекламою онлайн-казино і фальшивими акаунтами. У той час органи влади Казахстану скаржилися, що LinkedIn ігнорує їх запити на видалення контенту.