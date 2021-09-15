Казахстан ограничит использование иностранных социальных сетей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В среду парламент Казахстана одобрил законопроект, обязывающий владельцев иностранных социальных сетей и приложений для обмена сообщениями открывать офисы в стране, иначе они рискуют быть заблокированными в рамках кампании против Кибербуллинга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Законопроект, который прошел первое чтение в нижней палате парламента, направленный на защиту прав детей, но включает положения, касающиеся социальных сетей и программного обеспечения для обмена сообщениями, которые некоторые критики рассматривают как инструмент цензуры онлайн-комментариев.
Как только законопроект будет одобрен сенатом и президентом, он потребует от владельцев таких приложений регистрации в органах власти и открытие офисов в Казахстане, что, по словам правительства, упростит обработку официальных запросов на удаление незаконного контента.
Согласно законопроекту, местные офисы должны возглавляться гражданами Казахстана, которые будут нести личную ответственность за удаление незаконного контента - такого как сообщения, которые считаются приравненными к Кибербуллингу - в течение 24 часов с момента публикации.
Однако, критики говорят, что вместо этого, закон можно использовать для удаления контента, "неудобного" для чиновников.
Добавим
В июле 19-ти миллионной нации на короткое время заблокировали доступ к сайту LinkedIn, дочерней компании Microsoft, потому что, по ее словам, было рекламой онлайн-казино и фальшивыми аккаунтами. В то время органы власти Казахстана жаловались, что LinkedIn игнорирует их запросы на удаление контента.