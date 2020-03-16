Соціологи розповіли про впізнаваність горілчаних брендів на українському ринку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У четвертому кварталі 2019 року зменшилася впізнаваність ряду вітчизняних горілчаних брендів. Про це свідчать дані соціологічного дослідження "ММІ Україна", передає УНН.
Йдеться про падіння впізнаваності ТОП-горілчаних брендів, таких як: "Хлібний дар" (-2,4%), "Nemiroff" (-1,2%), "Хортиця" (-1,9%), "Козацька Рада" (-1%), "Мороша" (-1,4%).
При цьому, зросла впізнаваність таких горілчаних ТМ: "Прайм" (+1,4%), "Арктика" (+1,2%), "Наша Марка" (+1,3%), "Ідея" (+1,2%).
Нагадаємо, як повідомлялося раніше в УНН, при виборі горілки лише 12% українців орієнтуються на ціну.