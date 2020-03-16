Социологи рассказали об узнаваемости водочных брендов на украинском рынке
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В четвертом квартале 2019 года уменьшилась узнаваемость ряда отечественных водочных брендов. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования "ММІ Украина", передает УНН.
Речь идет о падении узнаваемости ТОП-водочных брендов, таких как: "Хлебный дар" (-2,4%), "Nemiroff" (-1,2%), "Хортица" (-1,9%), "Козацька Рада" (-1%), "Мороша" (-1,4%).
При этом, возросла узнаваемость таких водочных ТМ: "Прайм" (+1,4%), "Арктика" (+1,2%), "Наша Марка" (+1,3%), "Идея" (1,2%).
Напомним, как сообщалось ранее в УНН, при выборе водки лишь 12% украинцев ориентируются на цену.