Соціолог розповів, чому скандинавські країни живуть щасливіше за інших

“Я відвідав майже всі скандинавські країни і бачив, що люди там живуть більш заможно, у більш-менш спокійно політичних країнах. І там немає внутрішніх ціннісних конфліктів”, - сказав він.

За його словами, в скандинавських країнах панує толерантність та доброзичливість між людьми.

“У скандинавських країнах, не тільки гарна економіка, але й зовсім інша філософія життя. Там більше спокійне, розмірене і забезпечене життя. І там більше толерантності між громадянами країни. Щодо архітектури, то у тих країнах виробився спеціальний скандинавський стиль, який частково проник і в Німеччину. Але найбільше там вражає те, як люди ставляться один до одного”, - розповів М.Михальченко.

Нагадаємо, Норвегія визнана країною з найщасливішим населенням світу. Такі дані відображені у Світовій доповіді щастя, підготовленій на замовлення ООН.

Також нагадаємо, в передмісті столиці незабаром з'явиться скандинавське містечко. Європейська компанія виконує генпідряд на будівництво одного з найбільших житлових комплексів України ЖК Scandia. Житловий комплекс зводиться за скандинавською філософією, з урахуванням європейських практик облаштування комфортної зони для проживання.

Проект житлового комплексу передбачає забудову 80 га землі, на території якого будуть знаходиться близько 100 житлових будинків, школи, дитячі садочки, стадіони, дитячі та спортивні майданчики, магазини, амфітеатр для концертів, зони для барбекю, парк з озером та багато іншого.